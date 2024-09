7/9 com Bolsonaro terá discurso duro e bonecos gigantes de Moraes e Pacheco

Um grupo de 60 deputados e 12 senadores estava confirmado até quinta-feira à noite, segundo o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Haverá dois trios elétricos para os participantes — o primeiro terá a presença de Bolsonaro e dos principais aliados. Assessores e demais políticos ficarão no segundo veículo.

Se em 2023 os atos tiveram pouca participação, os bolsonaristas agora esperam "lotar a Paulista", assim como fizeram em fevereiro passado. O coro ganha mais força, segundo eles, com as reportagens da Folha de S.Paulo que mostraram que Moraes usou a estrutura do TSE para abastecer inquéritos no STF que estão com ele. A decisão do ministro em suspender o X (ex-Twitter) reforçou o apelo para que bolsonaristas participem do ato contra Moraes.

O pedido de impeachment que deve ser apresentado por senadores da oposição cita o X seis vezes. Há uma citação ampla mencionando perfis em redes sociais. Os demais tratam do bloqueio das contas do Starlink, multas a quem usar a VPN para acessar a rede social e o fechamento do X.

Desta vez não houve proibição para cartazes na manifestação, diferentemente des atos anteriores. Em fevereiro, havia o temor de que faixas contra Moraes aumentassem a pressão para uma possível prisão de Bolsonaro. "O povo é livre. É uma manifestação pelo estado a liberdade, e eu não vou impedir [as pessoas de levar o que quiserem]", disse Malafaia.

Oposição pressiona Pacheco (PSD-MG) a avaliar o pedido de afastamento de Moraes. A eventual abertura de processo de impeachmente contra ministros do STF depende dele — inicialmente, o protesto de 7 de setembro ocorreria em Belo Horizonte, base eleitoral do presidente do Senado.