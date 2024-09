Marina Silva: Não faço pirotecnia; não me importo com cobranças

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu que o governo tem feito mudanças estruturantes na questão ambiental para evitar e combater as queimadas. Ao UOL News desta quarta (11), a ministra disse que essa construção envolve tempo e que não faz "pirotecnias" para responder a cobranças no calor do momento.

Tem lógicas complexas por trás de tudo isso. Eu não faço pirotecnia. Prefiro pagar o preço e fazer as coisas com consistência, porque, às vezes, você faz de uma hora para outra só para dar uma resposta ali no calor da cobrança, mas aquilo ainda não fica de pé. Nós estamos fazendo um trabalho de maturação, de diálogo que é complexo, difícil.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente