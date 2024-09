CCJ rejeita recurso, e cassação de Chiquinho Brazão será votada em plenário

Análise no plenário deve acontecer após a eleição municipal. Não há previsão de sessão no plenário da Câmara nos próximos dias por conta da campanha eleitoral. Os trabalhos legislativos devem ser retomados após o primeiro turno, que acontece no dia 6 de outubro.

O que dizia o recurso

Advogados de Brazão apontaram falta de imparcialidade da relatora, Jack Rocha (PT-ES). No recurso, os representantes do deputado solicitaram um novo sorteio da relatoria e a reabertura do processo, "uma vez que a deputada federal relatora da representação já havia externalizado posicionamento contrário ao deputado processado".

A defesa citava um post feito pela parlamentar no X. Na publicação, feita em 27 de março, ela cobrou o envio da representação de Brazão para o conselho. O texto foi acompanhado de uma da foto da deputada segurando um cartaz que dizia: "Brazão na prisão!".

As manifestações da deputada, embora legitimas, albergadas por sua liberdade de expressão, ultrapassam aquilo que nos dá a garantia de sua imparcialidade. Ela não só estava previamente convicta da necessidade de cassação, como convicta que deveria se dar de maneira célere.

Murilo de Oliveira, advogado de Brazão

Ayres rebateu e afirmou que declarações foram no contexto da liberdade de expressão e imunidade parlamentar, garantidas pela Constituição. "Essas manifestações foram compatíveis com o papel que desempenhava e em nenhum momento comprometeram sua imparcialidade ou demonstraram pré-julgamento", disse o deputado no parecer.