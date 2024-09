Deputados querem mudar Constituição de SP para reeleger presidente da Alesp

Projeto precisa da aprovação de 3/5 da Casa. Para alterar a Constituição estadual, é necessário o apoio de três quintos dos deputados da Alesp, em dois turnos de votação. A Alesp conta com 94 deputados, sendo necessários os votos de 56 para aprovação da proposta.

Parlamentares de dez partidos assinaram a PEC. As legendas são: Cidadania, MDB, Novo, PDT, PL, Podemos, PP, PSB, PSD, PSDB, Republicanos e União Brasil.

"Time que está ganhando não se mexe". O deputado Delegado Olim (PP), um dos signatários da PEC, afirmou que o projeto será benéfico para a Assembleia e para a população, justificando que "time que está ganhando não se mexe". Ele elogiou o trabalho do atual presidente da Alesp, André do Prado (PL).

André do Prado e Mesa Diretora foram eleitos em março de 2023. Com 89 votos, o deputado do PL foi escolhido como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para um mandato de dois anos. Assim, caso a PEC seja aprovada, ele pode ser reconduzido ao cargo na próxima eleição que ocorrerá no início do próximo ano.

Não há prazo definido para a votação. Segundo nota enviada pelo atual presidente da Alesp, a PEC correrá o prazo regimental de três sessões para que possa ser encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). Após essa etapa, o presidente da comissão designa um relator, e, depois de sua apreciação, a matéria é pautada na comissão para deliberação."Como qualquer outra propositura, ela precisa primeiramente ser votada na CCJ, por isso não é possível estabelecer uma data para votação no plenário. O presidente só pode encaminhá-la ao plenário quando essa fase for concluída", diz a nota.