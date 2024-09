Moraes manda X pagar mais R$ 10 milhões para desbloquear rede no Brasil

Nova multa para X e Starlink. Diante do drible, Moraes impôs nova multa diária de R$ 5 milhões ao X e à Starlink pela tentativa de burlar a suspensão no Brasil.

No documento encaminhado ao STF nesta quinta, X não menciona nova multa. Advogados da empresa alegam que condições impostas em decisões anteriores do ministro Alexandre de Moraes foram cumpridas e, por isso, pedem o desbloqueio da rede social no país.

Derrotas no STF

Empresas de Elon Musk vinham acumulando derrotas no STF. Dois dias após Moraes suspender a rede social, a 1ª Turma do STF chancelou a decisão por unanimidade. Na época, o colegiado era presidido por Moraes, que submeteu o caso à análise dos colegas em uma sessão extraordinária.

Na sequência, em 9 de setembro, a 1ª Turma também rejeitou 39 recursos do X contra bloqueios de contas determinados por Moraes em outras investigações. Esses bloqueios não tinham relação com as determinações do ministro em agosto que culminaram com a suspensão do X.

Starlink recorreu do bloqueio das contas, sem sucesso. Recurso foi analisado pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, que negou o pedido para suspender a decisão de Moraes. A companhia, que fornece internet por satélite, se recusou a cumprir ordem de suspender o X no Brasil até o dia 3, quando bloqueou todos os acessos à rede social no país.