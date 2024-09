Quem é a primeira-dama de João Pessoa presa em operação da PF na Paraíba

Primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena foi presa na manhã deste sábado (28) em uma operação da Polícia Federal na capital paraibana.

Quem é Lauremília Lucena

Maria Lauremília Assis de Lucena é esposa do prefeito Cícero Lucena (PP), que busca a reeleição em João Pessoa. Ela é mãe do deputado federal Mersinho Lucena (PP) e de Janine Lucena, que ocupa o cargo de secretária executiva de saúde na gestão do pai.

Atual primeira-dama da capital nasceu em Sousa, no sertão da Paraíba. Durante a sua trajetória na política paraibana, Lauremília ocupou a função de presidente municipal do PSDB. Em 2023, o seu nome foi ligado à presidência do diretório do PDT no estado.