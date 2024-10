CGU edita portaria para mudar regras de sigilo de 100 anos em documentos

Portaria assinada hoje traz dois enunciados. Na prática, esses enunciados devem servir como as novas diretrizes a serem implementadas pelo governo federal no tratamento de informações sigilosas e nas respostas aos pedidos de acesso à informação. O primeiro enunciado trata do prazo de 15 anos e o segundo trata da elaboração de um relatório por parte dos órgãos para prestar contas sobre as justificativas dadas para o sigilo de informações.

Oficialmente, informações podem ser classificadas em três tipos. Documentos do governo podem ser considerados, ultrassecretos (25 anos), secretos (15 anos) e reservados (5 anos). Apesar destes três prazos, a LAI prevê um prazo máximo de 100 anos para o sigilo de informações consideradas sensíveis, caso as autoridades decidam prorrogar o período de classificação.

Governo diz que uso do artigo 31 para recusa de acesso à informação diminuiu. Segundo a CGU, no ano passado foram 1.339 pedidos de acesso à informação recusados com base no artigo 31 da LAI, número que o governo disse ser proporcionalmente menor do que o de 2022, já que em 2023 foram feitos 15% a mais de pedidos de acesso à informação. O governo federal, porém, não disponibilizou todos os dados.

Questionado sobre uso de LGPD para restringir acesso a informações, CGU não deu dados. Na coletiva, a secretária nacional de acesso à informação, Ana Túlia Macedo informou que não possuía um número preciso de quantos pedidos de informação foram rejeitados com base na LGPD, mas disse que a pasta já identificou a confusão entre LGPD e LAI por alguns órgãos e que tem mantido contatos constantes para esclarecer os servidores.

Enunciado 1: Na ausência de indicação de prazo de restrição de acesso em relação à informação pessoal, esse prazo será de 15 anos. Depois disso, o caso passa por nova avaliação a pedido do solicitante.