Lula e cúpula dos Poderes lamentam morte e exaltam voz de Cid Moreira

Seu legado no jornalismo e na televisão brasileira sempre será lembrado."

Chefes do Legislativo e STF exaltaram voz

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que Cid foi "um dos profissionais mais icônicos da história da comunicação no Brasil". O parlamentar afirmou que o âncora "deixa um importante legado para o jornalismo".

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, divulgou nota na qual classifica Cid Moreira como uma das principais vozes do Brasil. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o Brasil "perdeu hoje um dos seus maiores ícones do telejornalismo brasileiro".

Ao longo de décadas, Cid Moreira conquistou o respeito e a admiração de gerações de brasileiros, com sua credibilidade e profissionalismo, por meio de sua voz marcante e inconfundível. Solidarizo-me com os familiares, amigos e com os milhares de admiradores de Cid Moreira.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso