Sakamoto: Com X suspenso na eleição, democracia sairá a grande vencedora

Com a rede social X ainda suspensa no Brasil no primeiro turno da eleição agora no domingo (6), a democracia brasileira sairá a grande vencedora, afirmou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto durante participação no UOL News 2ª Edição desta sexta-feira (4).

O X, suspenso da internet brasileira desde 30 de agosto, pagou a multa para voltar a operar no país após determinação do ministro Alexandre de Moraes.O pagamento, contudo, foi feito em conta errada, e o ministro solicitou regularização.