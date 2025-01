Sob impasse de emendas, governo depende do Congresso para votar Orçamento

Relatório preliminar prevê despesas de R$ 5,866 trilhões neste ano. O documento ainda indica crescimento real de 2,64% do PIB (Produto Interno Bruto) e inflação acumulada de 3,3%.

LDO garante pagamento de despesas obrigatórias. Com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias em dezembro, o Executivo pode começar o ano com 1/12 avos do Orçamento do ano todo, 8,33%. Assim, o governo consegue pagar despesas como: alimentação escolar, benefícios da previdência social, estoques para serviços de saúde, repasses à Justiça Eleitoral, gastos com o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

Votação até 20 de fevereiro. Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que o Orçamento deve analisar a LOA após o recesso parlamentar, que termina em 2 de fevereiro. O senador disse que o atraso não causa impacto do "ponto de vista fiscal ou para o governo".

Relator do Orçamento é criticado. Interlocutores do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) avaliam que Angelo poderia ter feito o relatório e deixado a lacuna do salário mínimo para preencher após a aprovação do pacote de ajuste fiscal. Diante do adiamento, caciques do centrão sinalizam que o senador poderia ser substituído.

Bloqueio de emendas pode gerar impasse

A cruzada de Dino contra as emendas pode dificultar aprovação de propostas prioritárias no Congresso. Em dezembro, o Executivo precisou abrir o caixa e pagou R$ 8,1 bilhão em recursos para garantir a aprovação do pacote de ajuste fiscal. O governo ainda prometeu R$ 5 milhões para deputados e R$ 12 milhões para senadores. A ideia é que os valores sejam repassados por RP2, rubrica utilizada para despesas discricionárias, em ações de custeio para saúde. As verbas, no entanto, só devem ser empenhadas em 2025.