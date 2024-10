Em reação ao STF, CCJ da Câmara aprova pacotão de projetos contra o Supremo

Arthur Maia (União Brasil-BA) criticou a posição do governo. Durante as manifestações de parlamentares da base, o deputado disse: "o mais impressionante é que o PT no Senado orientou 'sim' a essa PEC".

Eu fico perplexo de ver o PT acusar, aqui, o líder do seu partido no Senado de estar tramando, tendo uma posição de revanchismo contra o Supremo Tribunal Federal. É absolutamente despropositada as colocações do PT aqui diante do posicionamento que o partido teve de apoio a essa PEC no Senado.

Arthur Maia (União Brasil - BA)

Acordo entre os 3 Poderes sobre emendas

Em nota conjunta após encontro entre as cúpulas do Congresso, do governo e ministros do STF, ficou combinado que as emendas "deverão respeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção". Foi fixado prazo de dez dias para o Executivo e o Legislativo regulamentarem o tema.

Enquanto isso, fica valendo a suspensão das emendas. A decisão que limita o pagamento das emendas foi tomada pelo ministro Flávio Dino e depois confirmada pelo plenário do STF.

Segundo a nota, as chamadas "emendas Pix" ficam mantidas de forma impositiva. Vai ser "observada a necessidade de identificação antecipada do objeto, a concessão de prioridade para obras inacabadas e a prestação de contas perante o TCU (Tribunal de Contas da União)". As demais emendas individuais também ficam mantidas de forma impositiva, "nos termos de regulação acerca dos critérios objetivos para determinar o que sejam impedimentos de ordem técnica, a serem estabelecidos em diálogo institucional entre Executivo e Legislativo".