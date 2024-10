Dias sem luz e blecaute em vários estados: a história de apagões no Brasil

2013, no Nordeste

Em agosto de 2013, um apagão deixou nove estados da região Nordeste sem luz. O problema afetou as principais cidades de Piauí, Paraíba, Alagoas, Ceará, Sergipe, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Queimadas e desligamento de linhas. Na época, por meio de nota, o Ministério de Minas e Energia informou que o apagão foi provocado pelo desligamento automático de duas linhas de transmissão que interligam os sistemas Sudeste/Centro-Oeste com o Nordeste, localizadas entre as subestações Ribeiro Gonçalves e São João do Piauí, no interior do estado do Piauí. No local, foram identificados focos de queimadas, entre as estruturas das torres 412 a 416.

2011, no Nordeste

Em fevereiro de 2011, outro apagão também deixou estados do Nordeste sem energia elétrica. A falha ocorreu em razão de um defeito considerado raro: um defeito no componente eletrônico denominado "cartela" acionou indevidamente o sistema de proteção da linha de transmissão que interliga as usinas de Luiz Gonzaga, localizada no município de Jatobá (PE), e de Sobradinho (BA). Na sequência, ocorreu o desligamento da subestação Luiz Gonzaga.

O blecaute atingiu pelo menos sete estados: Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.