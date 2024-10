Jantares, Lula e marqueteiro: a estratégia de candidatos à chefia da Câmara

Apoio petista é fundamental. O PT faz parte de uma federação com PCdoB e PV, que, juntos, somam 80 deputados e podem definir a disputa. A tendência é que o grupo adote o mesmo posicionamento sobre qual candidato apoiar. Na semana passada, Motta participou de um jantar oferecido pelo deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), com outros 15 deputados da sigla, para discutir um eventual apoio da bancada e esclarecer dúvidas sobre alguns temas. No encontro, o líder do Republicanos reforçou que vai manter o diálogo com o governo e firmou compromisso com as pautas que são de interesse do país.

Relação com Eduardo Cunha é só de amizade. De acordo com deputados do PT que estiveram no convescote, o republicano disse que é amigo do ex-presidente da Câmara e algoz de Dilma Rousseff, mas que ele não tem influência em seu mandato. Ainda, segundo aliados, esclareceu que o acordo de rodízio nas presidências das comissões feito por Lira em sua reeleição só permanece se o bloco continuar unido. Pelo arranjo, PT, PL, União e PSD fariam o revezamento no comando da CCJ, mas, se Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antonio Brito (PSD-BA) seguirem sozinhos, não haverá cumprimento desse compromisso.

Motta dá ao PT a primeira secretaria. Aliados de Motta afirmam que ele ofereceu a primeira secretaria aos petistas, que, hoje, ocupam a segunda secretaria. A posição tem atribuições mais administrativas na Câmara, como ratificar as despesas da Casa, encaminhar requerimentos de informação e solicitar que o Executivo envie projetos de lei, entre outros.

Elmar Nascimento posa com ministros e deputados, como Zeca Dirceu (2º à esquerda), durante o Festival de Parintins Imagem: Reprodução.

'Petista de carteirinha'

De opositor a amigo. Há meses, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, iniciou um movimento de aproximação do Partido dos Trabalhadores. Em anos anteriores, o deputado foi muito crítico do presidente Lula e de seu partido. Dentro da bancada, o deputado já conseguiu conquistar a simpatia de alguns parlamentares, como Zeca Dirceu (PT-PR) e Carlos Zarattini (PT-SP). Nos últimos dias, intensificou a aproximação com a sigla conversando com o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), em encontros com o MST e centrais sindicais.