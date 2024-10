Gravações de Bolsonaro com Nunes serão usadas só nas redes, e não na TV

Recortes de uma conversa entre o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas serão utilizados nas redes sociais após o fim da propaganda eleitoral gratuita.

Depois de um intenso vaivém, Bolsonaro deve acabar ficando de fora dos programas de TV do candidato.

Segundo apurou a coluna, as gravações serão feitas nesta terça-feira (22) no formato de videocast e depois utilizadas nas redes sociais de Nunes na sexta (25), no sábado (26) e no domingo (27), dia do segundo turno.