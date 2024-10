Josias: Nunes mostra realidade a Bolsonaro; Tarcísio é a estrela

Bolsonaro está sendo apresentado em São Paulo à realidade. Oportunista como sempre, ele tenta tirar proveito de um êxito que não ajudou a construir. Assiste a um prefeito prestes a se reeleger e que sinaliza que Bolsonaro não ajudou a fazer esse prato. Nunes parece decidido a alfinetar e espetar o ex-presidente e tem razões para isso.

Vingativo, o prefeito sinaliza a intenção de restringir o compartilhamento do seu eventual êxito apenas com Tarcísio.

O governador foi aconselhado por Bolsonaro, na hora da dificuldade no primeiro turno, a abandonar a canoa. Disse que o governador poderia pagar com a própria carreira pelo insucesso de Nunes. Tarcísio fez o oposto e se manteve ao lado do prefeito. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, os elogios de Nunes a Tarcísio ajudam a pavimentar o caminho do governador de São Paulo rumo à liderança da direita, em substituição a um inelegível Bolsonaro.

O que há de diferente nessa eleição de São Paulo é que Bolsonaro não soube cronometrar adequadamente o seu oportunismo com a oportunidade. Sonhava com o figurino de cabo eleitoral de luxo e se transformou em uma força acessória de um candidato que está caminhando com as pernas de Tarcísio, um direitista que não tem a toxina da inelegibilidade.