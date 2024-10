Desvio em gabinete de Gayer era para empresa com nome 'Desfazueli', diz PF

Os desvios de verba do gabinete do deputado Gustavo Gayer (PL-GO), alvo de mandados de busca e apreensão em uma operação da PF nesta sexta (25), iam para uma loja que tinha o nome "Desfazueli", diz a PF. O nome faz referência ao slogan "Faz o L", que Lula usou na campanha de 2022.

O que aconteceu

Loja está registrada no nome de filho de Gayer. Segundo as investigações da PF, a empresa tem como sócio Gabriel Sander de Araújo Gayer, filho do deputado, e funcionava no gabinete de Gayer na Câmara. A loja atua no ramo de confecção de camisetas e adesivos e teria como funcionários os próprios secretários do gabinete do parlamentar, diz a corporação. A informação está em relatório da PF que teve sigilo quebrado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após a operação de hoje.

Deputado "direciona e orienta a equipe" da loja, diz a PF. As investigações da corporação apontam que Gayer tinha a função de "monitorar o desempenho das vendas, demonstrando um compromisso com o sucesso do negócio". Mas, para afastar o parlamentar do esquema, a PF afirma que havia uma determinação interna de que "a pessoa responsável pela loja deveria estar desvinculada do gabinete" de Gayer.