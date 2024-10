PPP das escolas: Tarcísio repete martelada na Bolsa e defende privatização

Em seu discurso, o governador defendeu as privatizações e afirmou que tem trabalhado para a "diminuição do tamanho do estado". O lote das escolas hoje inicia uma "maratona" de leilões que definem o avanço da iniciativa privada em diferentes áreas do governo.

Tarcísio classificou a decisão de passar a gestão administrativa das escolas como "moderna". "É interessante falar 'estão privatizando as escolas'. Privatizando o que se não existem, se elas [as escolas] vão ser construídas do zero", disse. É a primeira vez que o modelo chega às escolas estaduais paulistas — especialistas afirmam que o formato pode abrir espaço para a privatização completa das unidades de ensino.

Tarcísio conseguiu privatizar a Sabesp neste ano e tem sido criticado pelos problemas com a Enel no estado. Em 15 de outubro, ele disse que o que ocorreu com a concessionária de energia "não vai acontecer com a Sabesp". A Enel é uma das responsável pelos apagões na capital paulista e outros municípios.

Estudantes e o sindicato dos professores protestaram contra a privatização do lado de fora da Bolsa. Acesso ao local foi bloqueado aos manifestantes, que levaram cartazes com dizeres como "minha escola não está a venda" e "vender escola é vender estudantes".