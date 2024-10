Hugo Motta ganha apoio do Podemos e reforça candidatura à chefia da Câmara

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) reforçou seu favoritismo ao fechar apoio do Podemos. O anúncio ocorreu na tarde desta quarta-feira.

O que aconteceu

O Podemos conta com 14 deputados. Mas o principal benefício do acordo é indicar que a tendência de mais partidos apoiarem Motta. Um deputado que participou da reunião em que o acordo foi fechado disse que houve "mais convergência" com Motta. Ele declarou que o partido considera a eleição praticamente definida em favor do candidato do Republicanos.

Em seu discurso, Hugo Motta prometeu fortalecer a atuação parlamentar. Ele disse que o acordo se soma ao apoio do PP e ajuda a construir um bloco numeroso e vitorioso.