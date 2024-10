Alinhado com Lira, Motta sufoca rivais em 36h e encaminha vitória na Câmara

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) intensificou negociações de apoio para, ainda nesta semana, conquistar os votos necessários para vencer a eleição da Câmara no primeiro turno, em fevereiro. Num intervalo de 36 horas, ele fechou acordo com cinco partidos, inviabilizando as chances dos rivais.

O que aconteceu

A campanha de Motta foi lançada às 9h de terça-feira (29). A largada foi seguida de uma ofensiva com reuniões dele e de aliados com uma gama de partidos que foi do PT do presidente Lula ao PL de Jair Bolsonaro. A esta altura, o candidato contava somente com os 44 votos de seu partido, o Republicanos.

Quando eram 21h de quarta-feira (30), o Motta já tinha apoio suficiente para vencer no primeiro turno. Ele deixou a Câmara com acordos que lhe conferem até 312 votos — para ganhar no primeiro turno é preciso 257 votos.