Josias: Bolsonaro faz aceno para Moraes ao falar de Temer como vice

Temer é um político das antigas, daqueles tecelões que articulam nos bastidores. O estilo é a antítese de tudo o que é representado pelo Bolsonaro em termos de política. Bolsonaro é de chutar o balde; Temer, de costurar nos bastidores.

Temer não seria vice de Bolsonaro nem que ele fosse o mais favorito dos candidatos. Após Bolsonaro simular uma contemporização com Moraes e depois voltou a chutar o balde, ele mantém um distanciamento protocolar.

O objetivo de Bolsonaro é muito nítido: mostrar que, se Moraes aliviar a situação, ele pode moderar seu comportamento. Mas todos sabem, inclusive Moraes, que isso não vai acontecer. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias destacou que Bolsonaro tenta atuar em outra frente com Moraes, desta vez para recuperar seu passaporte, o que lhe abriria as portas para ir à cerimônia de posse de Trump. Para o colunista, o ministro do STF não dá qualquer indício de recuo, sob risco de ter sua autoridade questionada.

Não tem nem 15 dias que Moraes negou o pedido de Bolsonaro para reaver o passaporte. Bolsonaro protocola ações no gabinete de Moraes mais ou menos como quem joga barro na parede: se colar, colou. Não tem colado.