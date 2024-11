Bolsonaro deve ouvir 'não' do STF se pedir aval para ir aos EUA por Trump

Apesar de Jair Bolsonaro ter comemorado no X o "ressurgimento de um verdadeiro guerreiro", é pouco provável que o ex-presidente compareça à posse de Donald Trump na Casa Branca. Por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), o passaporte de Bolsonaro está confiscado —portanto, ele não pode deixar o país.

A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes e confirmada por unanimidade pela Primeira Turma no tribunal no dia 22 de outubro. É pouco provável, portanto, que haja reversão desse entendimento a curto prazo.

A retenção do passaporte e a proibição de comunicação com outros investigados foram medidas adotadas na investigação que apura suposta tentativa de golpe de Estado por parte de Bolsonaro e de aliados. Para Moraes, a proibir o ex-presidente de se ausentar do Brasil é necessário, diante do avanço das investigações da Polícia Federal no caso.