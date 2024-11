Prefeito eleito renuncia e passa cargo à mãe no CE: isso é nepotismo?

A percepção pública, no entanto, pode ser de traição à confiança popular. Os especialistas concordam que, do ponto de vista ético, a manobra enfraquece a confiança dos eleitores no prefeito eleito. "Para a imagem do prefeito, passa a sensação de que ele nunca esteve comprometido com o município", comentou Rollo.

Advogado diz que a população pode ver a renúncia como uma violação ao princípio da soberania popular. A população votou em Simão esperando que ele cumprisse o mandato, enquanto a vice, Tereza, foi eleita para substituir o prefeito em ausências ocasionais, observou Anjos. "Nesse cenário, teremos uma prefeita que não é a legítima prefeita", afirmou.

Possibilidades legais

Do ponto de vista legal, não há impedimento para a renúncia planejada do prefeito eleito. A renúncia é um direito unilateral do eleito, desde que não ocorra fraude, explicou Rollo. Anjos acrescenta que seria difícil configurar uma tese de fraude eleitoral, pois o TSE adota uma interpretação restritiva dos mandatos.

Construir uma tese de fraude eleitoral poderia ser uma alternativa para a oposição, mas é pouco provável que tenha êxito. A ação de impugnação dependeria de provas de intenção de enganar os eleitores, o que, segundo os especialistas, seria dificilmente comprovado neste caso específico.

Do ponto de vista ético, a renúncia planejada compromete a confiança pública. Mesmo que tenha sido anunciada, a renúncia gera a sensação de que o prefeito eleito priorizou interesses familiares, destacou Wallyson. "Isso realmente passa para o eleitor a sensação de que ele foi enganado", finalizou Rollo.