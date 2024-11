Ministro de Ernesto Geisel na ditadura doou R$ 300 mil ao PL de Bolsonaro

Um ministro do quarto presidente da ditadura militar brasileira, Ernesto Geisel (1974 a 1979), doou R$ 300 mil ao PL, partido de Valdemar Costa Neto e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

Ângelo Calmon de Sá, que foi ministro da Indústria e Comércio de 1977 a 1979, realizou três depósitos de R$ 100 mil ao PL. A primeira transferência foi no dia 10 de setembro. As demais aconteceram nos dias 20 e 26 de setembro. Todas foram a título de "doações para manutenção do partido", segundo prestação de contas da legenda ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A informação, adiantada pelo Metrópoles, foi confirmada pelo UOL.

Calmon de Sá também foi ministro de Fernando Collor de Mello (1990 a 1992). Na época, ele comandou a pasta do Desenvolvimento Regional.