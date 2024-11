Supremo condenou 265 por atos do 8 de janeiro; PF avança sobre militares

O STF (Supremo Tribunal Federal) já condenou até o momento 265 pessoas pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 e homologou acordos de não-persecução penal com outras 476 pessoas acusadas de envolvimento nas manifestações.

O que aconteceu

Supremo divulgou balanço das condenações até agora. Dados mostram que, até o momento, as punições têm sido aplicadas a quem depredou patrimônio público. As decisões ainda não envolvem militares de alta patente ou políticos que teriam incentivado ou mesmo organizado as manifestações, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ex-auxiliares.

Até o dia 18 de novembro, mais 15 pessoas serão julgadas pelos crimes mais leves, após se recusarem a firmar acordos. Por meio dos acordos, os acusados confessam os crimes, se comprometem a prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas, a pagar multar e a não cometer nenhum outro crime. Além disso, eles ficam proibidos de acessar as redes sociais até que sejam cumpridas todas as condições do acordo.