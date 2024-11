Nem ministérios sabem informar à CGU sobre padrinhos de emendas

Congresso tem dez dias para se manifestar sobre conclusões da CGU. Dino deu esse prazo para o Congresso se manifestar a respeito do que foi encontrado e manteve a suspensão do repasse de emendas. As ações no STF tentam fazer cumprir requisitos de transparência e rastreabilidade.

Cidades que mais receberam verba tiveram R$ 457,5 milhões empenhados entre 2020 e 2023. O valor equivale a R$ 2.703 por habitante. O levantamento dos 20 municípios considera os valores recebidos de emendas RP8 e RP9 em proporção à população.

Oito ministérios foram ouvidos. A CGU procurou as pastas das Cidades, Turismo, Saúde, Desenvolvimento Social, Esportes, Agricultura, Integração Nacional e Educação.

Explicações evasivas e falta de transparência. Nenhuma das pastas identifica em suas páginas na internet os políticos que foram responsáveis por indicar os repasses das chamadas emendas de relator, a RP9. Esta modalidade de emenda foi considerada inconstitucional em 2022 pelo STF. Nesta modalidade, o relator-geral do Orçamento recebia pedidos de políticos e solicitava o repasse da emenda, sem identificar quem foi o autor original do pedido de envio de verba.

Sem documento com o pedido de dinheiro. O Ministério do Turismo disse que cinco dos municípios auditados receberam emendas RP9 em 2020, mas que não localizou os ofícios referentes a essas verbas.

A pasta ainda confirmou que três municípios receberam emendas de comissão (RP8) em 2023. As informações sobre elas não estão no site do ministério nem tem indicação de parlamentar que enviou o recurso na documentação mandada para a CGU.