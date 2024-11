Lula mantém agenda e tenta mostrar normalidade às vésperas do G20

O presidente Lula (PT) manteve a agenda com embaixadores no Palácio do Planalto nesta quinta (14). Às vésperas do G20 no Rio de Janeiro, o governo tenta mostrar normalidade, após as explosões que deixaram uma pessoa morta.

O que aconteceu

Lula recebe cartas credenciais de oito embaixadores. Este é um evento protocolar para que o chefe de Estado reconheça o diplomata como representante oficial de um país.

O presidente chegou ao Planalto por volta das 9h20. Estes serão os únicos compromissos de Lula durante o dia, antes de ir para o Rio, no fim da tarde. Ele participa do G20 Social e depois recebe líderes mundiais no G20, no início da semana que vem.