Câmara Municipal de SP cassa vereador Camilo Cristófaro por fala racista

A defesa de Cristófaro afirmou que a fala dele não foi racista por não ter objetivo de ofender. O advogado Ronaldo Andrade afirmou que a declaração do vereador se deu durante uma conversa com um amigo de mais de 40 anos quando os dois estavam dentro de um carro e Cristófaro participava de forma remota de uma sessão da Câmara.

O advogado classificou a fala do vereador como "infeliz" e argumentou que situação não justificaria cassação.

Quanto a racismo, eu estou com Djonga: é fogo nos racistas. Mas racismo, não linchamento, não tirar uma frase de contexto e classificar como racismo. Quando muito, seria preconceito racial. Racismo requer dolo, vontade deliberada de cometer o ato.

Ronaldo Alves de Andrade, advogado do vereador Camilo Cristófaro e ex-desembargador em SP

Quem assume a vaga

Segundo suplente do PSB, o ex-PM Adriano Santos fica com a vaga na Câmara, após ter obtido 5.813 votos na eleição de 2020 — (Cristófaro teve 23.431 e estava em seu segundo mandato consecutivo). O primeiro suplente do partido era Masataka Ota, que morreu em 2021. Santos chegou assumir o cargo no ano passado durante licença do colega Eliseu Gabriel (PSB).

Substituto de Cristófaro pode assumir a vaga já a partir de amanhã. Além da cassação, o presidente da Câmara Milton Leite (União Brasil) determinou a extinção do mandato do vereador Cristófaro. Como Santos já apresentou à Casa a documentação necessária e fez o juramento para substituir Eliseu Gabriel (PSB) durante licença em 2022, não há pendências para que ele assuma a vaga do vereador cassado hoje.