Militares cogitaram veneno e explosivos para matar Lula e Moraes, diz PF

O plano previa um possível confronto com seguranças de Moraes. Segundo a PF, os militares já estavam monitorando os trajetos feitos pelo ministro e tinham levantado os armamentos necessários para sequestrar ou executar o ministro. O documento apreendido com o general Mario Fernandes falava em "danos colaterais passiveis e aceitáveis", que incluíam a morte de toda a equipe de segurança do ministro do STF.

O documento foi levado até a residência de Bolsonaro. A PF afirma que o general Mario Fernandes o imprimiu o em 9 de novembro de 2022, dez dias após a derrota do ex-presidente nas eleições, e o levou até o Palácio da Alvorada, onde ele morava à época.

Para execução do presidente LULA, o documento descreve, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico

Trecho de documento da PF