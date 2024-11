Tales: Bolsonaro é centro do golpe; fome de Braga Netto pelo poder choca

A queda do sigilo do relatório da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto e outros por um plano de golpe de Estado coloca, para o colunista Tales Faria, ambos no centro da articulação desvendada.

Tales afirmou durante o UOL News desta terça-feira (26) que é difícil Bolsonaro não ser preso em decorrência das investigações. A atuação aparentemente veemente de Braga Netto, vice de Bolsonaro na chapa que perdeu as eleições, também "impressiona", afirmou.