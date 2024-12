Tales Faria: Lula precisa repensar governo que não pare na ausência dele

No UOL News, Tales disse que Lula é uma figura dita como centralizadora, mas que, devido aos últimos acontecimentos, é necessário que ele reveja a atuação do seu governo.

Vai parar tudo por causa do Lula? Não pode, isso é que não pode. O problema do Lula é que ele se cercou nesse primeiro governo de ministérios fracos. Funciona tudo em função do Lula. Ele é uma pessoa centralizadora. Se o Lula não está presente, as coisas ficam paradas. Primeiro, ele tem que repensar em um governo que não pare na sua ausência. Essa é a grande expectativa do momento.

Tales Faria, colunista do UOL

A colunista Carla Araújo, chefe da sucursal do UOL em Brasília, citou a reunião do presidente com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Eu estava ouvindo de uma fonte hoje sobre a reunião do Lula com Lira e Pacheco, que foi assim. O presidente precisou chamar a articulação política para ele, o presidente precisou fazer alguma coisa e precisou ele resolver. É realmente algo que Lula precisa refletir. 'Eu preciso de auxiliares que possam tocar o barco na minha ausência'. Acho que o bom líder é aquele que deixa o caminho para que o barco navegue sem ele ali no comando.

Carla Araújo, colunista do UOL

Sucessão do presidente Lula

Tales também levantou a questão sobre a eventual sucessão ou processo para a reeleição em 2026. O ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República, é o primeiro na linha sucessória. Na sequência, caso seja necessário, o segundo na linha de sucessão é o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).