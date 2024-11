Lira critica PF por indiciar deputados e diz ver ações com 'preocupação'

Lira disse ver com "grande preocupação" as "recentes investidas" da PF para investigar parlamentares por discursos na tribuna da Casa. "Essa casa tomará todas as medidas garantidas pela Constituição e pela lei para defender as prerrogativas parlamentares dentro do parlamento", disse o presidente da Câmara.

O deputado indicou que a Câmara pode abrir processo por abuso de autoridade. "A Casa, na sua procuradoria, na sua advocacia, vai chegar aos últimos limites para que respondam por abuso de autoridade quem infringir a capacidade dos parlamentares nesta casa, sejam eles quais forem."

[Dua falas] não merecem o tratamento que estão tendo, nem da Polícia Federal nem dos órgãos do Estado brasileiro. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados.