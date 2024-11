Crânio solto é achado pelo TCM em vistoria em cemitérios concedidos em SP

Uma vistoria feita por auditores do TCM (Tribunal de Contas do Município) nos cemitérios concedidos pela Prefeitura de São Paulo encontrou crânio em terra escavada e lixo de velório.

O que aconteceu

Crânio foi encontrado no cemitério da Vila Formosa, na zona leste. Os auditores também acharam pedaços de caixão e manta mortuária em "área escavada por maquinário" —o que indica, segundo o vice-presidente do TCM, Roberto Braguim, que as ossadas encontradas foram levadas pela terra retirada das quadras do cemitério.

Ossos humanos estavam também em terrenos exumados e em taludes. A irregularidade foi fotografada pelo TCM nos cemitérios da Saudade (zona leste), Lajeado (zona leste) Vila Nova Cachoeirinha (zona norte), Dom Bosco (zona norte), Campo Grande (zona sul) e novamente na Vila Formosa. A vistoria com as fotos foi revelada pelo TCM durante sessão plenária nesta quarta (27).