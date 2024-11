Ideia de anistia anima militares a desrespeitarem democracia, diz advogada

Machado ressaltou que o Brasil já anistiou os militares envolvidos no golpe de 1964, episódio ao qual ela se referiu como uma "anistia traumática" para as instituições e a sociedade brasileira.

Nós já passamos por uma anistia que foi bastante traumática e agora nós temos a oportunidade de fazer o nosso sistema de Justiça funcionar e relembrar as Forças Armadas da importância da lealdade constitucional.

Investigação do golpe não é trunfo para reforma de benefícios das Forças, diz Machado

Para a professora da FGV, usar o inquérito que apura a participação de militares na trama golpista como trunfo para a reforma de benefícios concedidos às Forças Armadas é "diminuir a relevância da investigação".

Isso não pode ser usado como um trunfo de negociação para uma eventual reforma de benefícios das Forças Armadas. Isso é de certa maneira diminuir a relevância dessa investigação e a colocar numa mesa de barganha que a cada ano, a cada mandato, entram novos elementos.