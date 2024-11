Defesa de Bolsonaro pode prejudicar as demais, diz advogado de 'kid preto'

A estratégia da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em trabalhar com a tese do 'golpe do golpe' e afastá-lo do enredo golpista pode prejudicar as demais defesas na investigação, disse Jeffrey Chiquini, advogado do tenente-coronel do Exército e "kid preto" Rodrigo Bezerra Azevedo, em entrevista ao UOL News deste sábado (30).



Eu não tenho proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro e sequer conheço seu advogado. Eu fiz questão de não me comunicar com nenhuma outra defesa e com nenhum outro investigado, porque eu defendo uma única pessoa. Eu não posso ser antiético. O advogado é a voz do seu cliente.

De fato, é um pronunciamento [da defesa de Bolsonaro] que dá margem a diferentes interpretações. Isso pode trazer, sim, um prejuízo às demais defesas. Eu não descarto isso. Agora, afirmo, meu cliente é um tenente-coronel. Qual o poder de comando de um tenente-coronel numa estrutura que se está imputando nessa investigação?

Jeffrey Chiquini, advogado de Rodrigo Bezerra Azevedo

Sem apresentar provas, Jeffrey Chiquini afirmou ainda ''achar possível'' estar havendo uma ''sabotagem'' para incluir as Forças Especiais do Exército no plano de tentativa de golpe.