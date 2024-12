Senado adia votação de liberação de jogo do bicho, bingos e cassinos

Proposta estava emperrada no Senado. O projeto revoga o decreto de 1946 que proíbe a prática ou exploração de jogos de azar em todo o território nacional. O texto foi aprovado na CCJ do Senado em junho e foi pautado no plenário a pedido do relator, antes do recesso parlamentar que começa no dia 21 de dezembro.

Nós estamos vivendo um dilema no Brasil. Tem quem defenda a manutenção dos jogos de azar controlados e dominados pelo crime organizado no país. E aqueles como eu, que defendem os jogos responsáveis no país, que é controlado pelo poder público, deputado pelo governo e fiscalizado pelos órgãos de controle. E que também possa arrecadar impostos e punir algum crime de ilicitude.

Irajá (PSD-TO), relator da proposta.

Regras de legalização serão responsabilidade do Ministério da Fazenda. A pasta deve estabelecer as regras de licenciamento e fiscalização da exploração dos jogos no país.



Projeto fixa tributação para os jogadores. Pela proposta, os ganhos obtidos pelos apostadores serão cobrados apenas se somarem ou superarem R$ 10 mil.

Cobrança será feita pelo Imposto de Renda. Haverá uma cobrança de 20% sobre o prêmio retido pela casa de aposta. No parecer, o senador Irajá destacou que as apostas online serão tributadas em 15%, de acordo com a lei das apostas esportivas.

Casas de apostas também serão tributadas. As empresas licenciadas para explorar os jogos de azar no Brasil terão de pagar uma taxa de fiscalização, de cobrança trimestral e encargos diferentes para cada tipo de jogo: