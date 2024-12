PF recupera dados de celular de homem que atacou STF e busca por envolvidos

Material voltou a Brasília nesta semana. Investigação é conduzida pela divisão de combate ao terrorismo da PF, subordinada à Diretoria de Inteligência. Investigadores analisam as mensagens trocadas para tentar descobrir mais detalhes sobre a organização do atentado e o eventual envolvimento de mais pessoas no ocorrido.

Homem-bomba tinha trailer com fogos de artifício. Veículo estava ao lado do carro de Francisco Wanderley Luiz, no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, que fica próximo ao STF. Trailer estava carregado com fogos de artifício, que explodiram instantes antes de ele atacar o Supremo com bombas caseiras. Ninguém se feriu nos ataques, só Wanderley Luiz morreu após explodir um dos artefatos em sua cabeça.

Investigação ainda deve realizar perícias. Integrantes da corporação ainda realizam a perícia do local do atentado, nas imediações do STF, o que não deve terminar ainda neste ano, segundo apurou o UOL. Também está em preparação o exame toxicológico de Francisco Wanderley Luiz. O laudo necroscópico, feito para determinar a causa da morte, apontou que o autor do atentado faleceu por "traumatismo cranioencefálico provocado por explosão".

De acordo com o documento, as lesões no cadáver indicam que Luiz segurava o artefato explosivo "junto à própria cabeça" no momento da explosão. Há, por exemplo, "múltiplas fraturas" na mão direita.

Ataque aconteceu por volta de 20h30

Luiz tentou invadir sede do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele portava explosivos e, impedido de entrar, atirou alguns dos artefatos contra a fachada do prédio. Em seguida, deitou-se na praça dos Três Poderes e morreu após mais uma explosão.