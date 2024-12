Quem são os condenados do 8/1 que fugiram da Argentina para Peru e Colômbia

Saiu de Santa Catarina em abril e entrou na Argentina por fronteira seca no norte do estado. Ela saiu com um grupo de Buenos Aires no dia 17 de novembro rumo ao Chile, cruzando a fronteira no dia seguinte. A Interpol do Peru registrou a entrada de Raquel pela fronteira de Santa Rosa em 19 de novembro.

A defesa diz ter perdido contato com ela "há algumas semanas". E afirmou não saber se ela deixou a Argentina.

Antônio Alves Pinheiro Júnior

05.dez.2024 - Antônio Pinheiro Júnior, fugitivo dos ataques de 8 de janeiro, fugiu para o Peru Imagem: Reprodução/STF e Reprodução/Skype/Junioreletr

Tem 38 anos e é morador de São Paulo. Ele estava no Brasil com tornozeleira, mas quebrou o aparelho e fugiu para a Argentina. É réu em ação penal pelos crimes de associação criminosa e incitação ao crime no 8/1.

Saiu da Argentina pela Bolívia. De lá, seguiu até o Peru, onde entrou em Desaguadero em 24 de novembro. Em 30 de outubro, ocasião que haveria interrogatório em seu processo no Brasil o advogado dele criticou o andamento do processo, citando julgamentos do período nazista.