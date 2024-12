Cardiologista dos famosos e políticos: quem é Dr. Kalil, médico de Lula

Kalil acumula diversas homenagens e comendas que refletem sua dedicação à medicina. Em 2006, foi condecorado com a Ordem do Mérito Militar, no grau de Cavaleiro, em reconhecimento pelos serviços prestados ao país. Em 2015, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o reconheceu por sua trajetória na área da saúde, em uma solenidade que reuniu autoridades importantes.

Outras homenagens destacam sua relevância no cenário público e profissional. Em 2021, foi agraciado com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em 2023, recebeu o Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União (TCU), a maior honraria da instituição, por sua contribuição ao controle externo e à sociedade.