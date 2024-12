Bolsonaro critica prisão de Braga Netto por 'obstruir inquérito concluído'

- A prisão do General.



- Há mais de 10 dias o "Inquérito" foi concluído pela PF, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao MP.



- Como alguém, hoje, pode ser preso por obstruir investigações já concluídas?



- Jair Bolsonaro. -- Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 14, 2024

Esta é a primeira vez que Bolsonaro se pronuncia após a prisão de Braga Netto. A publicação acontece horas após o STF (Supremo Tribunal Federal) mandar prender preventivamente o general.

O ex-ministro segue detido na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro. A prisão preventiva, que não têm prazo para cumprimento, é resultado do inquérito que investiga um plano golpista envolvendo aliados do ex-presidente Bolsonaro.

A PF, em ofício, narrou que Braga Netto teria atuado para atrapalhar as investigações. Para o pedido de prisão, foi argumentado que o ex-ministro representaria risco à ordem pública.

A defesa de Braga Netto nega que o ex-ministro tenha atrapalhado as investigações. "A defesa se manifestará nos autos após ter plena ciência dos fatos que ensejaram a decisão proferida. Entretanto, com a crença na observância do devido processo legal, teremos a oportunidade de comprovar que não houve qualquer obstrução as investigações", narrou os advogados Luís Henrique César Prata, Gabriella Venâncio e Francisco de Lima em nota.

Os indícios para prisão de Braga Netto

PF afirma que Braga Netto tentou "controlar as informações fornecidas" na delação de Cid. Os indícios apontam que o ex-ministro falou sobre o assunto com o general Mauro Lourena Cid, pai do delator, logo após ele fechar o acordo com a Polícia Federal, em setembro de 2023. Para a polícia, isso configura uma tentativa de atrapalhar as investigações, o que justifica a prisão.