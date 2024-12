Pacote de ajuste fiscal domina última semana do ano no Congresso

Entregar a reforma é a prioridade em fim de mandato. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), querem finalizar a regulamentação da reforma tributária antes do recesso. Os dois parlamentares deixam o comando das Casas em fevereiro de 2025 e pretendem mostrar a reformulação do sistema tributário como um dos legados da gestão deles.

Parlamentares têm ainda a LDO e o Orçamento de 2025 para votar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser votada na CMO (Comissão Mista de Orçamento) na próxima terça-feira (17). Pacheco, que também é presidente do Congresso, disse que está prevista uma sessão conjunta na quinta-feira (19) para análise dos projetos. Também há a previsão de sessões no Senado de terça a quinta para aguardar o pacote fiscal.

Pacheco sinalizou com otimismo para votações. Na semana passada, o presidente do Senado disse que, apesar do prazo apertado, daria tempo. "Nós estamos hoje mantendo o otimismo de que somos capazes de fazer essa apreciação a tempo", afirmou a jornalistas. Ele ainda apontou que, se fosse preciso, daria para estender as votações até sexta.

Lira também fez gesto favorável. Para ajudar, o presidente da Câmara suspendeu todas as discussões e votações em comissões temáticas da Casa para que os parlamentares se dediquem exclusivamente à aprovação de projetos em plenário.

Pacote de ajuste fiscal têm relatores do centrão

Deputados que vão relatar propostas são do PP, MDB e União Brasil. Parlamentares relataram ao UOL que as propostas teriam mais facilidade na aprovação com relatorias do centrão, daí a escolha de Lira.