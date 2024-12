Em SP, Lula precisa desacelerar em semana de tudo ou nada para o governo

O governo passa por dias intensos no Congresso. Pressionado por parlamentares por causa das decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) que restringiram emendas, o pacote de ajuste fiscal de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ainda não foi aprovado. Em cinco dias, precisa votar ainda a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e o Orçamento de 2025, além de ter de concluir a regulamentação da reforma tributária.

Sem estresse

A recomendação médica é que Lula desacelere. Em entrevista sobre a liberação, Roberto Kalil, médico pessoal do presidente, disse que Lula terá restrição de atividades físicas pelos próximos 15 dias, mas poderá "passear" e "trabalhar normalmente", mas de casa.

A cognição e a memória [do presidente] estão perfeitas, não teve nenhum problema. Então, ele pode continuar com as atividades. Só haverá restrição, evidentemente por coerência, da quantidade de atividades. Nesses 15 dias, serão com um pouquinho de mais cuidado. Ele pode fazer reuniões, mas dentro de uma coerência, dentro do protocolo de um paciente que sofreu uma hemorragia, que foi operado.

Roberto Kalil, médico de Lula

A preocupação não é à toa. Após o acidente, no final de outubro, Lula teve uma agenda intensa: sediou o G20, no Rio, com dezenas de encontros bilaterais, foi ao Uruguai para a cúpula do Mercosul e manteve a rotina de trabalho de oito a dez horas no Planalto. O máximo a que se permitiu foi faltar aos Brics, na Rússia, e à COP29, no Azerbaijão.

Auxiliares dizem esperar que, desta vez, ele diminua o passo. O presidente é conhecido pela hiperatividade e por uma certa resistência em aceitar os sinais da idade. Para isso, dizem contar com uma ajuda da primeira-dama Janja da Silva.