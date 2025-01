Dólar a R$ 6, juros altos e derrotas no Congresso: o 2024 de Haddad

34% de ruim ou péssimo;

34% de regular;

27% de bom e ótimo;

5% não sabem;

As entrevistas foram feitas duas semanas depois de o governo diminuir o percentual de aumento do salário mínimo. A medida consta em um pacote fiscal que também dificulta as regras de acesso ao BPC (Benefício de Progressão Continuada), benefício social pago para deficientes e idosos, aprovado no Congresso na última semana pré-recesso.

Haddad também teve derrotas no Congresso. Ele não conseguiu impedir a prorrogação do Perse e da desoneração da folha. As duas medidas permitem que empresários paguem menos imposto, fazendo o Tesouro Nacional ter menos dinheiro em caixa.

A aprovação do próprio corte foi uma dor de cabeça. Depois de um vaivém interno, o governo penou para aprovar as medidas de enxugamento da máquina no Congresso, e só o fez depois de uma desidratação considerável e muito toma-lá-dá-cá.

Este, no entanto, não é só um problema de Haddad. Com minoria no Congresso, o governo tem sofrido sucessivas derrotas e se empenhado (e entregado) muito para conseguir resultados simples em meio a um parlamento dominado pelo centrão.