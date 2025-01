Pimenta é o sétimo ministro trocado por Lula no governo; veja mudanças

A saída do ministro Paulo Pimenta da Secom (Secretaria de Comunicação Social) do governo Lula (PT) é a sétima troca ministerial na gestão.

Trocas

A primeira mudança foi a saída do ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Gonçalves Dias, que deixou o cargo em abril de 2023. Em seu lugar, Lula nomeou o general Marcos Antônio Amaro.

Já a segunda mudança do governo aconteceu em julho de 2023, com a saída de Daniela Carneiro (União-RJ) do Ministério do Turismo. Celso Sabino (União-PA) foi escolhido para o cargo.