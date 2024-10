Cidade favorecida por Lula pagou R$ 24 mi a empresa ligada a ex-secretário

Hortolândia é controlada politicamente por Carlos Augusto Cesar, o Cafu, ex-secretário de governo da atual gestão e candidato a vice-prefeito.

É ele quem articula interesses da cidade junto ao governo Lula.

O Palácio do Planalto registrou 11 entradas dele entre agosto de 2023 a abril deste ano. Do prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes (Republicanos-SP), nenhuma.

No ano passado, Cafu negociou R$ 50 milhões do Ministério da Saúde com o chefe de gabinete da Presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. O então secretário comemorou, em vídeo, a "prioridade" dada ao município.

Ligação com ex-secretário de Hortolândia

O escritório do advogado Gease Henrique de Oliveira Miguel trabalhou para a Arcon durante o período em que ele foi secretário em Hortolândia entre 2021 e 2022.



A Secretaria de Assuntos Jurídicos analisa processos, incluindo licitações.