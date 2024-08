Lula critica campanha com 'gente de hoje': 'Até com Maluf era civilizado'

Como era bom fazer campanha quando tinha o [vice-presidente Geraldo] Alckmin como adversário, era uma coisa civilizada. Como era bom fazer campanha contra o [ex-ministro José] Serra, como era bom brigar com o [ex-governador Leonel] Brizola. Até com o [ex-governador Paulo] Maluf! Se você olhar o comportamento do Maluf, no tempo que ele era um político importante, com essa gente de hoje... essa gente de hoje é um atraso civilizatório do país.

Lula, sobre eleições de 2022

"São pessoas que estão destruindo a força do argumento", continuou Lula. Ele tem repetido esta fala quando trata do bolsonarismo e do ex-coach Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo. "As pessoas querem coisas cifradas, rasas e, de preferência, mentirosas."

Lula foi com a primeira-dama Janja da Silva fora da agenda oficial, como compromisso pessoal, em sinal de prestígio a Sidônio. Também levou a cúpula do governo: estiveram presentes Alckmin, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Ricardo Lewandowski (Justiça), entre outros, e a presidente petista Gleisi Hoffmann.

"Espero ganhar um livro hoje", brincou Lula, em sua fala. "Se eu um não ganhar, a Janja vai pagar, porque a Janja tem dinheiro, eu não tenho."

O livro não tem bastidores da campanha, mas Sidônio contou alguns no evento. Ele lembrou de Alckmin contando piadas no intervalo do debate da Globo para deixar a clima mais ameno.

Também contou histórias de Lula. "O presidente tirou uma camisa jeans que ele usava sempre, acho que ainda usa, quando se vestiu, virou para mim e falou: 'Dona Lindu está de parabéns!'. Por que, presidente? 'Porque fez um filho lindo desse!'."