42% em ato no Rio escolhem Tarcísio para substituir Bolsonaro, diz pesquisa

42% dos manifestantes que foram ao ato bolsonarista do último domingo em Copacabana, no Rio, preferem o governador Tarcísio de Freitas para concorrer à Presidência no lugar de Jair Bolsonaro (PL) em 2026, diz pesquisa da ONG More In Common e do Monitor do Debate Público do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Pesquisa).

O que diz a pesquisa

Tarcísio é o preferido dos manifestantes, seguido de Michelle e Eduardo Bolsonaro. O governador de SP aparece no topo da lista dos preferidos do público presente no ato para substituir Bolsonaro, que está inelegível, nas urnas em 2026. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, com 21%, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com 16%, empatam na margem de erro (que é de quatro pontos para mais ou para menos).

STF é o maior inimigo dos conservadores, segundo manifestantes. Para 59% dos entrevistados, a Corte é o grande entrave do eleitorado mais conservador. Em segundo lugar, vem a esquerda, seguida do presidente Lula (PT).