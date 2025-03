Governo destaca ações na área de meio ambiente e se defende de críticas

Estratégia envolveu articulação com empresas, estados e municípios. Além do enfrentamento, ações de prevenção contra incêndios também foram adotadas — como portaria assinada em março pela ministra Marina Silva que permitiu a contratação emergencial de brigadistas e estabeleceu diretrizes de combate às chamas.

Resolução aprovada em fevereiro orienta uso de queimadas por unidades de conservação e imóveis rurais. Pelas regras estabelecidas pelo Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, os estados terão dois anos para desenvolver seus planos de manejo integrado do fogo.

O planejamento do MMA para 2025 inclui a mobilização de 231 brigadas florestais federais: 116 do Ibama, com 2.600 brigadistas, e 115 do ICMBio, com 1.758 brigadistas. Além desses profissionais, 250 servidores efetivos dos dois órgãos também atuarão, totalizando 4.608 combatentes e um aumento de 25% em relação a 2024.

Governo Federal, em nota enviada ao UOL

Dinheiro do Fundo Amazônia foi destinado a bombeiros de seis estados. Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Roraima receberam R$ 45 milhões "destinados ao apoio das corporações que combatem incêndios". Além deles, Acre e Rondônia "obtiveram operações contratadas nos valores de R$ 21,7 milhões e R$ 34 milhões, respectivamente".

COP30 no horizonte

Bandeira eleitoral de Lula e depois vitrine do governo no exterior, a conservação ambiental no Brasil decepciona cientistas às vésperas da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30. O evento acontece em novembro no Pará.