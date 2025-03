Centrão e oposição a Lula ficarão com maior parte das emendas de comissão

Partidos do centrão e de oposição ao governo Lula ficarão com a maior parte dos R$ 11,5 bilhões destinados para as chamadas emendas de comissão (RP8) no projeto de lei do Orçamento de 2025.

O que aconteceu

Orçamento deve ser votado hoje. A expectativa é que o relatório final, do senador Angelo Coronel (PSD-BA), seja apreciado pela CMO (Comissão Mista de Orçamento) e, logo depois, no plenário na sessão do Congresso Nacional.

Maior orçamento em emendas de comissão ficou com o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sigla ganhou o comando da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, que terá verba de R$ 3,8 bilhões para indicações ao Ministério da Saúde.