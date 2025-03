Governo Lula pedirá desculpas por negligência com desaparecidos da ditadura

A ministra Macaé Evaristo (dos Direitos Humanos e da Cidadania) fará um pedido público de desculpas aos familiares de desaparecidos políticos durante a ditadura militar.

O que aconteceu

A cerimônia ocorrerá na próxima segunda-feira (24) no Cemitério Dom Bosco, na zona norte de São Paulo. No local, um cemitério clandestino da ditadura militar (1964-85), foi descoberta em 1990 a vala de Perus, com ossadas de vítimas do regime de exceção.

O pedido de desculpas público faz parte de um acordo de conciliação. Passados 35 anos da descoberta das ossadas, familiares de desaparecidos políticos receberão pedido de desculpas da União por reconhecimento da negligência do Estado na identificação dos restos mortais.