Broncas, Bolsonaro de surpresa e barraco na porta: bastidores do julgamento

O primeiro dia de julgamento no STF sobre a denúncia contra Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas por tentativa de golpe de Estado teve broncas da assessoria e da segurança do tribunal, gritaria do lado de fora do plenário e a surpresa da presença do ex-presidente.

Veja os bastidores do julgamento

Segurança sem precedentes. A Primeira Turma do STF montou um esquema reforçado, com varredura logo cedo feita por cães, mas teve momentos de tensão da segurança, mobilizando dezenas de agentes armados na entrada e dentro do plenário.

Vetos a vaias e palmas. Antes de começar a sessão, com a chegada de Bolsonaro ao local, servidores alertaram duas vezes no microfone que não seria permitida nenhuma manifestação, de aplauso ou vaias, durante o julgamento e que era proibido gravar ou tirar fotos do julgamento. Ex-presidente se sentou na primeira fileira, onde estavam os advogados e ficou ao lado da fileira dos familiares de vítimas da ditadura, como Hildegard Angel e Ivo Herzog.